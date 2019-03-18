رئيس الجمهورية يفتتح مدينة الخرطوم الاجتماعية صباح اليوم

يفتتح السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير صباح اليوم الاثنين مدينة الخرطوم الاجتماعية التي تعد اول مدينة من نوعها بالسودان لخدمة وتنمية الشرائح الضعيفة في المجتمع. الجدير بالذكر ان المدينة التي تقع جنوب جامعة افريقيا العالمية تقدم خدمات انسانية متكاملة وفق منظومة تشغيلية تستند على منهج علمي بشراكات متعددة ، وستشكل نقلة نوعية في تنمية الشرائح الضعيفة من فاقدي الرعاية الاسرية والوالدية وتدريب الفتيات وذوي الاعاقة.

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