مقتل 24 شخصا وأصيب أكثر من 31 آخرين بجروح بحادث قطار في الكونغو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي 24 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب أكثر من 31 آخرين بجروح يوم الأحد، جراء خروج قطار للبضائع عن السكة الحديدية، في إقليم كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت الشرطة المحلية، إن القتلى والجرحى كانوا من بين ركاب، تسللوا بشكل غير قانوني إلى داخل القطار. وتم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة كاكنغي المجاورة.

وذكرت الشرطة، أنها انتشلت 24 جثة معظمها لأطفال. وأشارت إلى أن العمل لا يزال جاريا، للبحث عن قتلى ومصابين في العربات.

وقال مسؤول محلي، إن عدة مقطورات سقطت من فوق جسر في مياه نهر لومبي.

وهذا ثالث حادث قطار في الكونغو الديمقراطية، خلال شهر تقريبا. ففي الشهر الماضي، قتل 5 أشخاص في حادث قطار ركاب في محطة كاليندا جنوب البلاد.

وحوادث القطارات متكررة وعادة ما تكون دامية في هذه المستعمرة البلجيكية السابقة. ويعود سبب ذلك إلى الوضع التقني المتدني جدا للبنية التحتية لسكك الحديد في الكونغو الديمقراطية، التي تم تشييد معظمها في ستينات القرن الفائت، ولم تشهد أية عمليات صيانة حقيقية بعد ذلك.