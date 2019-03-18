إصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصيب فلسطينيان بجراح، الأحد، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في بلدة الزاوية بمحافظة سلفيت وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت البلدة، وشرعت بعملية تفتيش طالت عددا من المنازل.

وأضاف الشهود، إن شبان رشقوا القوات بالحجارة وأشعلوا النار في إطارات مطاطية، فيما أطلق الجيش الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر طبية فلسطينية للأناضول، إن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص المطاطي في تلك المواجهات تم معالجتهما ميدانيا.

ومنذ ظهر الأحد، يواصل الجيش الإسرائيلي البحث عن منفذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنتي “أرئيل” و”جيتاي”، وسط الضفة الغربية، حسب قناة عبرية، أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي، على الأقل، وإصابة آخرين أحدهما في حالة حرجة جدا، والآخر إصابته خطيرة.