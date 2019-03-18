صحفيون ينفذون وقفة احتجاجية امام مجلس الصحافة والمطبوعات

نظم الصحفيون وقفة امام مجلس الصحافة والمطبوعات امس سلم خلالها العاملون بصحيفة التيار مذكرة للمجلس تطالب بإطلاق رئيس تحرير صحيفة (التيار)، الأستاذ عثمان ميرغني وشارك في الوقفة عدد من الصحفيين، والإعلاميين، ووكالات دولية

وندد الصحفيون بالتضييق على الحريات، واعتبروا أن اعتقال عثمان ميرغني، اعتقال لحرية الكلمة،وقالت المذكرة أن اضرارا بليغة وقعت على الصحيفة والعاملون بها، والمعتقل وأسرته، ونبهت إلى أن اعتقاله يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية، لحقوق الإنسان وحرية التعبير

وأبدى أمين عام مجلس الصحافة والمطبوعات عن قلقه العميق حيال استمرار اعتقال رئيس تحرير التيار، وافصح عن اتصالات بالتنسيق مع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، مع الجهات الامنية، بخصوص الإفراج عن ميرغني، وقال انه سيحيل المذكرة التي تسلمها إلى هيئة المجلس في اجتماعها المقبل، وأشار عوض إلى قرار رئيس الجمهورية الذي وجه بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين.