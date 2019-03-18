صحفيون ينفذون وقفة احتجاجية امام مجلس الصحافة والمطبوعات

وأبدى أمين عام مجلس الصحافة والمطبوعات عن قلقه العميق حيال استمرار اعتقال رئيس تحرير التيار، وافصح عن اتصالات بالتنسيق مع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، مع الجهات الامنية، بخصوص الإفراج عن ميرغني، وقال انه سيحيل المذكرة التي تسلمها إلى هيئة المجلس في اجتماعها المقبل، وأشار عوض إلى قرار رئيس الجمهورية الذي وجه بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين.
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