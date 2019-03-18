وقالت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان لها امس ان خطوة النظام السماح بالصدور للصحف الممنوعة بأمر أجهزته القمعية، واضحة بالنسبة لنا جميعاً، فهو يريد أن يقول لوفد الكونغرس الأميركي الذي يزور الخرطوم هذه الأيام أنه يكفل حرية التعبير.
واكد البيان إن حرية الصحف المهضومة لاتحتاج إلي دليل أو برهان، فهناك أكثر من (90) صحفية وصحفي تعرضوا للاعتقال منذ تفجر الحراك الشعبي في ديسمبر الماضي، وبعضهم تعرض للضرب والإهانة وهم رهن الاعتقال، ولايزال رئيس تحرير "التيار"عثمان ميرغني رهن الاعتقال في ظروف بالغة السوء منذ 22فبراير الماضي.
واشار البيان في هذا الخصوص الى تعرض أكثر من 10 صحفيين للمحاكمة بعد اعتقالهم أثناء تغطيتهم التظاهرات بالخرطوم وبقية الولايات.
كانت هذه تفاصيل خبر الامن تسمح لصحف بمعانقة القراءة بعد ان منعتها لأكثر من (70) يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.