الامن تسمح لصحف بمعانقة القراءة بعد ان منعتها لأكثر من (70) يوما

سمح جهاز الأمن لبعض الصحف بالصدور بعد إجراءات منع قاسية حرمتها من معانقة القراء لأكثر من (70) يوما كصحف "الجريدة" و"الميدان" و"أخبار الوطن" و"البعث" كما أرهق جريدة "التيار" بالرقابة القبلية لأسابيع طويلة، قبل أن ينتقل إلى أساليب أخرى لإجبارها على عدم الصدور.

وقالت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان لها امس ان خطوة النظام السماح بالصدور للصحف الممنوعة بأمر أجهزته القمعية، واضحة بالنسبة لنا جميعاً، فهو يريد أن يقول لوفد الكونغرس الأميركي الذي يزور الخرطوم هذه الأيام أنه يكفل حرية التعبير.

واكد البيان إن حرية الصحف المهضومة لاتحتاج إلي دليل أو برهان، فهناك أكثر من (90) صحفية وصحفي تعرضوا للاعتقال منذ تفجر الحراك الشعبي في ديسمبر الماضي، وبعضهم تعرض للضرب والإهانة وهم رهن الاعتقال، ولايزال رئيس تحرير "التيار"عثمان ميرغني رهن الاعتقال في ظروف بالغة السوء منذ 22فبراير الماضي.

واشار البيان في هذا الخصوص الى تعرض أكثر من 10 صحفيين للمحاكمة بعد اعتقالهم أثناء تغطيتهم التظاهرات بالخرطوم وبقية الولايات.