ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 18 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- رئيس الجمهورية يشهد تخريج الدفعة20جامعة كرري
- أبنعوف يبحث مع المبعوث الروسي العلاقات الثناىية
- كبر يوجه بتكوين لجنةمتخصصة لتنمية النيل الأزرق
- أيلا يؤكد ضرورة مواصلة الحوار مع أمريكا
- أرور يتسلم مهامه وزيرا للداخلية
- كبر يوجه بتكوين لجنةمتخصصة لتنمية النيل الأزرق
- وزيرة التعليم العالى: اعتماد المؤسسية فى اتخاذ القرارات
- الدرديري يلتقي وفد الكونغرس الأميركي
- سالم يلتقي بوفد الكونغرس الأمريكي
- روسيا تشيد باستقلالية وتوازن المواقف السودانية
- وزيرالإعلام:خطابنا سيكون واقعياً وشفافاً
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- الحكومة: إتصالات للرئيس البشير مع المعارضة والحركات المسلحة
- الإتحادي الأصل يطالب بإشراك القوى السياسية في المفاوضات
- السجن والغرامة لمتهمين بتخزين دقيق مدعوم بمصنع بسكويت
- حكومة ولاية الخرطوم الجديدة تعقد أول إجتماعاتها يوم الثلاثاء
- إعتماد تقرير لجنة الحدود بين الخرطوم وجوبا حول المناطق الحدودية
- بدء إجتماعات اللجنة العليا لدراسة الأوضاع بالميناء الجنوبى اليوم بالخرطوم
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- فى جولة ميدانية على مخابز المدينة المواطنون يؤكدون توفر الخبز في كل الأوقات والأمكنة
- وزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية تواصل جهودها فى إزالة التشوهات بالمدينة وتأهيل وصيانة الطرق
- ختام فعاليات الدورة التدريبية فى مجال الإمداد التى نظمتها وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالتعاون مع منظمة اليونسيف
- رئيس المؤتمر الوطنى المكلف بالولاية يدعو لوحدة الصف ووضع مصلحة البلاد فى مقدمة الأولويات
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- والي ولاية النيل الأبيض الفريق ركن أحمد خميس بخيت يتراس الاجتماع الدوري لمجلس وزراء حكومة الولاية
- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض تعلن انطلاقة التقديم لمشروع القرض الحسن عبر ديوان الزكاة
- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بالنيل الابيض توكد رعايتها ودعمها لبرامج وانشطة الشرطة الشعبية والمجتمعية بالولاية
- وزير التربية والتوجيه بولاية النيل الابيض يلتقي وفد اتحاد المعاقين بالولاية
- معتمد محلية السلام يؤكد ان المحلية وضعت خطة محكمة لمجابهة شح المياه خلال فترة الصيف
- معتمد محلية كوستي يدعو لتفعيل التحصيل بعدد من المواعين الايرادية بالمحلية
- انعقاد الاجتماع الاول للمكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للشباب السوداني بالولاية
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- والي الولاية اللواء ركن مهلب حسن احمد بحضور اسامة الكاردينال يضع حجر الأساس لمستشفي النساء والتوليد التخصصي
- والى الولاية يشيد بترع الكاردينال ويقول أن المستشفي اضافة للولاية ودول الجوار
- اللواء ركن مهلب حسن احمد يؤكد ان العمل في مستشفي الجنينة المرجعي يسير بصورة طيبة
- البروفيسور اسامة الكاردينال يوافق علي مقترح مدير عام وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية بتشيد مسجد بالقرب من مستشفي النساء والتوليد
- امين شئون المرأة بحزب المؤتمر الوطني فرودس حسين صالح تشيد بالكاردينال وتوضح انه لامس حوجة المرأة بالولاية
- امين عام اتحاد طلاب غرب دارفور بشير البشري يؤكد اكتمال الترتيبات لانطلاق العمل الصيفي بالولاية نهاية مارس الحالي
- المدير التنفيذي لتشغيل الخريجين يلتقي مدير شبكة غرب دارفور ويؤكد اكتمال الترتيبات لاقامة دورة تدريبية لمراسلي الشبكة
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- مجلس وزراء حكومة الولاية يبحث فى اجتماعه سبل توفير الدقيق وخطة تامين المخزون الاستراتيجى .
- والى الولاية الفريق ركن النعيم يلتقى قيادات واعيان محلية الطويشة واللقاء يبحث سبل توفير مياه الشرب وسد الفجوه الغذائية بالمحلية
- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية مولانا مروان التجاني يعلن عن ترتيبات جارية لاجراء عمليات مسح ميداني شامل للعائدين بهدف إنشاء قاعدة بيانات وتقيم الاحتياجات الضرورية .
- قائد الفرقة السادسة مشاه يخاطب حفل تخريج الدارسات بدورتى الدراسات الاسلامية والاعمال اليدوي ويؤكدا اهتمام الفرقة بالتدريب والتاهيل والتنمية البشرية .
شبكة الشروق نت
- ايلا يدعو للاستفادة من التقنية الأمريكية في المجالات كافة
- وفد الكونغرس يطالب بإطلاق سراح معتقل يحمل جنسية أمريك
- وزير النفط يدعو لزيادة الإنتاج ووفرة المنتجات
- وزير العدل يكشف لوفد الكونغرس دواعي الطوارئ وحقوق المتظاهرين
- الكونغرس يدعو "الحسن الميرغني" لزيارة واشنطن
سحر البيان:
- رئيس الجمهورية يشهد تخريج الدفعة 20 جامعة كرري
- رئيس الجمهورية يفتتح اليوم مدينة الخرطوم الاجتماعية
- نائب رئيس الجمهورية يترأس الاجتماع الخاص بترتيبات شراء القمح من المزارعين
- كبر يوجه بتكوين لجنة متخصصة لتنفيذ مصفوفة تنمية ولاية النيل الأزرق
- أرور يتسلم مهامه وزيرا للداخلية
- الكارب تتسلم مهام وزارة الضمان
- وزير النفط والغاز يتسلم مهامه رسمياً
- د. سهير تؤكد اعتماد المؤسسية والتجرد في اتخاذ القرارات
- إعلان نتيجة الأساس بالشمالية بنسبة نجاح 98%
صحيفة أخبار اليوم:
- نشاط مكثف لوفد الكونغرس الأمريكي بالخرطوم.
- محكمة الاستئناف تؤيد حكم الاعدام شنقاً حتي الموت علي مغتصب وقاتل طفلة البسابير.
- مولانا أحمد هارون : البشير ليس له مهام ولا اختصاصات داخل المؤتمر الوطني.
- العدل ل(مسؤولين أمريكيين) : حريصون علي صيانة كرامة الموقوفين.
- الهلال يمتع أنصاره ويسحق نكانا ويتأهل لربع نهائي الكونفيدرالية.
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
ـ والي غرب كردفان يترأس إجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية الدوري بالفولة
ـ مدير ادارة مرحلة الاساس بالولاية: امتحانات الصف الثامن تمضي بصورة جيدة
ـ وفد مشترك يقف على الاوضاع الصحية وموقف المواد الغذائية بمعسكر الخرسانة للاجئين بمحلية كيلك
ـ اجتماع تنسيقي بين الاتحاد العام للطلاب السودانين وادارة النشاط الطالبي بالولاية بهدف وضع الرؤى الكلية لبرنامج العمل الصيفي
ـ انطلاقة الدورة التدريبية لاشراك المجتمع في برنامج المعالجة المجتمعية لامراض سوء التغذية بمشاركة 20 مشاركا من محليات الولاية
ـ ختام الاجتماع الدوري الرابع لبرنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود اليوم بالفولة
ـ امل هباني تشرف المؤتمر النسوي لحزب المؤتمر الوطني بغرب كردفان
شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - ولاية نهر النيل
- وزير الانتاج بنهر النيل يدشن عمليات حصاد القمح بمشروع سولا الزراعي
- استئناف النشاط الأكاديمي بجامعة شندي
- تنسيق مشترك لتكملة المشروعات التنموية بين وزارة المالية والبني التحتية بنهر النيل
- وزير مالية نهر النيل يعلن دعمه لمشروعات زيرو عطش
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 18 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.