ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 18 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- رئيس الجمهورية يشهد تخريج الدفعة20جامعة كرري

- أبنعوف يبحث مع المبعوث الروسي العلاقات الثناىية

- كبر يوجه بتكوين لجنةمتخصصة لتنمية النيل الأزرق

- أيلا يؤكد ضرورة مواصلة الحوار مع أمريكا

- أرور يتسلم مهامه وزيرا للداخلية

- كبر يوجه بتكوين لجنةمتخصصة لتنمية النيل الأزرق

- وزيرة التعليم العالى: اعتماد المؤسسية فى اتخاذ القرارات

- الدرديري يلتقي وفد الكونغرس الأميركي

- سالم يلتقي بوفد الكونغرس الأمريكي

- روسيا تشيد باستقلالية وتوازن المواقف السودانية

- وزيرالإعلام:خطابنا سيكون واقعياً وشفافاً

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- الحكومة: إتصالات للرئيس البشير مع المعارضة والحركات المسلحة

- الإتحادي الأصل يطالب بإشراك القوى السياسية في المفاوضات

- السجن والغرامة لمتهمين بتخزين دقيق مدعوم بمصنع بسكويت

- حكومة ولاية الخرطوم الجديدة تعقد أول إجتماعاتها يوم الثلاثاء

- إعتماد تقرير لجنة الحدود بين الخرطوم وجوبا حول المناطق الحدودية

- بدء إجتماعات اللجنة العليا لدراسة الأوضاع بالميناء الجنوبى اليوم بالخرطوم

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- فى جولة ميدانية على مخابز المدينة المواطنون يؤكدون توفر الخبز في كل الأوقات والأمكنة

- وزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية تواصل جهودها فى إزالة التشوهات بالمدينة وتأهيل وصيانة الطرق

- ختام فعاليات الدورة التدريبية فى مجال الإمداد التى نظمتها وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالتعاون مع منظمة اليونسيف

- رئيس المؤتمر الوطنى المكلف بالولاية يدعو لوحدة الصف ووضع مصلحة البلاد فى مقدمة الأولويات

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- والي ولاية النيل الأبيض الفريق ركن أحمد خميس بخيت يتراس الاجتماع الدوري لمجلس وزراء حكومة الولاية

- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض تعلن انطلاقة التقديم لمشروع القرض الحسن عبر ديوان الزكاة

- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بالنيل الابيض توكد رعايتها ودعمها لبرامج وانشطة الشرطة الشعبية والمجتمعية بالولاية

- وزير التربية والتوجيه بولاية النيل الابيض يلتقي وفد اتحاد المعاقين بالولاية

- معتمد محلية السلام يؤكد ان المحلية وضعت خطة محكمة لمجابهة شح المياه خلال فترة الصيف

- معتمد محلية كوستي يدعو لتفعيل التحصيل بعدد من المواعين الايرادية بالمحلية

- انعقاد الاجتماع الاول للمكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للشباب السوداني بالولاية

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- والي الولاية اللواء ركن مهلب حسن احمد بحضور اسامة الكاردينال يضع حجر الأساس لمستشفي النساء والتوليد التخصصي

- والى الولاية يشيد بترع الكاردينال ويقول أن المستشفي اضافة للولاية ودول الجوار

- اللواء ركن مهلب حسن احمد يؤكد ان العمل في مستشفي الجنينة المرجعي يسير بصورة طيبة

- البروفيسور اسامة الكاردينال يوافق علي مقترح مدير عام وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية بتشيد مسجد بالقرب من مستشفي النساء والتوليد

- امين شئون المرأة بحزب المؤتمر الوطني فرودس حسين صالح تشيد بالكاردينال وتوضح انه لامس حوجة المرأة بالولاية

- امين عام اتحاد طلاب غرب دارفور بشير البشري يؤكد اكتمال الترتيبات لانطلاق العمل الصيفي بالولاية نهاية مارس الحالي

- المدير التنفيذي لتشغيل الخريجين يلتقي مدير شبكة غرب دارفور ويؤكد اكتمال الترتيبات لاقامة دورة تدريبية لمراسلي الشبكة

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

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- مجلس وزراء حكومة الولاية يبحث فى اجتماعه سبل توفير الدقيق وخطة تامين المخزون الاستراتيجى .

- والى الولاية الفريق ركن النعيم يلتقى قيادات واعيان محلية الطويشة واللقاء يبحث سبل توفير مياه الشرب وسد الفجوه الغذائية بالمحلية

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية مولانا مروان التجاني يعلن عن ترتيبات جارية لاجراء عمليات مسح ميداني شامل للعائدين بهدف إنشاء قاعدة بيانات وتقيم الاحتياجات الضرورية .

- قائد الفرقة السادسة مشاه يخاطب حفل تخريج الدارسات بدورتى الدراسات الاسلامية والاعمال اليدوي ويؤكدا اهتمام الفرقة بالتدريب والتاهيل والتنمية البشرية .

شبكة الشروق نت

- ايلا يدعو للاستفادة من التقنية الأمريكية في المجالات كافة

- وفد الكونغرس يطالب بإطلاق سراح معتقل يحمل جنسية أمريك

- وزير النفط يدعو لزيادة الإنتاج ووفرة المنتجات

- وزير العدل يكشف لوفد الكونغرس دواعي الطوارئ وحقوق المتظاهرين

- الكونغرس يدعو "الحسن الميرغني" لزيارة واشنطن

سحر البيان:

- رئيس الجمهورية يشهد تخريج الدفعة 20 جامعة كرري

- رئيس الجمهورية يفتتح اليوم مدينة الخرطوم الاجتماعية

- نائب رئيس الجمهورية يترأس الاجتماع الخاص بترتيبات شراء القمح من المزارعين

- كبر يوجه بتكوين لجنة متخصصة لتنفيذ مصفوفة تنمية ولاية النيل الأزرق

- أرور يتسلم مهامه وزيرا للداخلية

- الكارب تتسلم مهام وزارة الضمان

- وزير النفط والغاز يتسلم مهامه رسمياً

- د. سهير تؤكد اعتماد المؤسسية والتجرد في اتخاذ القرارات

- إعلان نتيجة الأساس بالشمالية بنسبة نجاح 98%

صحيفة أخبار اليوم:

- نشاط مكثف لوفد الكونغرس الأمريكي بالخرطوم.

- محكمة الاستئناف تؤيد حكم الاعدام شنقاً حتي الموت علي مغتصب وقاتل طفلة البسابير.

- مولانا أحمد هارون : البشير ليس له مهام ولا اختصاصات داخل المؤتمر الوطني.

- العدل ل(مسؤولين أمريكيين) : حريصون علي صيانة كرامة الموقوفين.

- الهلال يمتع أنصاره ويسحق نكانا ويتأهل لربع نهائي الكونفيدرالية.

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ والي غرب كردفان يترأس إجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية الدوري بالفولة

ـ مدير ادارة مرحلة الاساس بالولاية: امتحانات الصف الثامن تمضي بصورة جيدة

ـ وفد مشترك يقف على الاوضاع الصحية وموقف المواد الغذائية بمعسكر الخرسانة للاجئين بمحلية كيلك

ـ اجتماع تنسيقي بين الاتحاد العام للطلاب السودانين وادارة النشاط الطالبي بالولاية بهدف وضع الرؤى الكلية لبرنامج العمل الصيفي

ـ انطلاقة الدورة التدريبية لاشراك المجتمع في برنامج المعالجة المجتمعية لامراض سوء التغذية بمشاركة 20 مشاركا من محليات الولاية

ـ ختام الاجتماع الدوري الرابع لبرنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود اليوم بالفولة

ـ امل هباني تشرف المؤتمر النسوي لحزب المؤتمر الوطني بغرب كردفان

شبكة النيل للإعلام الإلكتروني - ولاية نهر النيل

- وزير الانتاج بنهر النيل يدشن عمليات حصاد القمح بمشروع سولا الزراعي

- استئناف النشاط الأكاديمي بجامعة شندي

- تنسيق مشترك لتكملة المشروعات التنموية بين وزارة المالية والبني التحتية بنهر النيل

- وزير مالية نهر النيل يعلن دعمه لمشروعات زيرو عطش