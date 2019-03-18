رئيس برلمان وادي النيل: الإعلام وراء الأزمة الاقتصادية في السودان

قال حسام الدين محمود رئيس برلمان وادي النيل والمشارك بـ ملتقى الشباب العربي والإفريقي 2019 بأسوان المصرية:" إن الإعلام لم يعبر بشكل كافي عن وادي النيل الذي يملك العديد من الموارد والثقافات التي ربما إذا طرحت بشكل حقيقي تستفيد منها الدول.

رئيس برلمان وادي النيل

وأكد رئيس برلمان وادي النيل أن مصر هى حلقة الوصل بين الدول العربية والإفريقية وكذلك السودان وأضاف نحن فى حاجة ماسة الى أطر إعلامية حقيقية تساعد على نقل صورة حقيقية للأجيال القادمة.

وكشف رئيس برلمان وادي النيل أن معظم اتفاقيات التكامل التى قامت بها مصر والسودان الدولتين العربيتين الافريقيتين اللتان استطاعا من خلالها انشاء التكامل بشكل حقيقي وفعال مشيرا إلى أنها كانت روابط حقيقية لمواجهة التحديات فى المنطقة معتبرًا أنها ميثاق للتكامل ساعد على خلق جيل من الشباب يؤمن بالوحدة والتكامل والمصير المشترك.

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رئيس برلمان وادي النيل: الإعلام لم يعبر بشكل كافي عن مواردنا

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرينته السيدة انتصار السيسي أول أمس السبت انطلاق أولى فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي 2019 وكذلك إحتفالات تنصيب مصر رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وشارك في فعاليات الملتقى وزراء وكبار رجال دولة ومسئولين وصناع قرار وشباب عربي فى الإنطلاقة التى شهدت عروض فلكلورية مصرية وافريقية وعربية على ضفاف جزيرة إلفنتين بأسوان.

وظهر الرئيس السيسي أمس السبت بصحبة وفود من الشباب الافريقي والعربي على ظهر يخت بنيل عاصمة الثقافة الافريقية أسوان.