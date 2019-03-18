بالصور والفيديو .. أنا شاخيتي وانا ريناس .. لوشي تغني أنا كوشية وترقص على أنغام ندى القلعة

واصلت حسناء حسناء الإعلام السوداني لوشي إظهار سعادتها وبهجتها وهذه المرة بترديد أغنية أنا كوشية للمطربة ندى القلعة، حيث أظهرت المشاهد التي رصدها محرر أخبار الخليج 365 الإعلامية المثيرة للجدل آلاء المبارك المشهورة بـ ” لوشي” وهي تتمايل طرباً داخل سيارتها وتردد أغنية أنا كوشية من كلمات وألحان الشاعر هيثم عباس:

هووووي ياوليد اخير تنقرع

الكنداكة النحاس والسيف والدرع

انا شاخيتي وانا ريناس فقهي الفقر وضرب الراس

شباكا شبكتو تهراقا

انحنا العركة والفراس

وفوق السبعة الف سنة

وماسمعتوبا كيف ياجني

كرمة مروي نبتة وكوش

اصلنا الناس يتمنو مني

جنوب الوادي عقبو شمال

لو ماخابر ابقي تعال

اصلك فصلك والتاريخ المتضاري مابتقال

جبل البركل كان بنضم كان قال ليك نحنا ملوك

فراعنة وسود انحنا اسود بنبلع جب ومابنلوك



ورغم سعادتها البائنة في المشاهد إلا أن مذيعة قناة الهلال الجديدة لوشي ذكرت قبل ايام بأنها ليست سعيدة في حياتها كما يتصور كثير من الناس بل إنّها حزينة شديد! الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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