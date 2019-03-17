وزير النفط: هناك تنسيق مع المالية والبنك المركزي لحل ديون الشركاء

أعلن وزير النفط والغاز إسحق آدم جماع، إحكام التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لحل ديون الشركاء النفطيين وزيادة الإنتاج.
ودعا الوزير ، لدى لقائه بمكتبه اليوم الأحد، مديري الإدارات العامة والمُتخصصة بالوزارة ورؤساء ونواب رؤساء الشركات العاملة في مجال البترول، دعا لابتكار الحلول وتسريع الخطى والانطلاق بقوة من حيث توقف الوزراء السابقون نحو المستقبل، للنهوض بقطاع النفط والغاز عبر العمل بروح الفريق الواحد لتكامُل الجهود.وشدد على التنسيق الجيّد مع وزارة المالية وبنك السودان المركزي خلال الفترة المقبلة لحل ديون الشركاء وزيادة الإنتاج النفطي بما يخلق زيادة في المنتجات النفطية، قائلاً: "مُهمّتنا تتركز على زيادة الإنتاج النفطي ووفرة المنتجات النفطية وتطوير قطاع النفط بالسودان".
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