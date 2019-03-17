رسميًا.. "أرور" وزيرًا للداخلية

تسلم بشارة جمعة أرور، مهامه رسمياً وزيراً للداخلية، بحضور أحمد بلال عثمان، وزير الداخلية السابق، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي، المدير العام لقوات الشرطة، ونائب مدير عام الشرطة المفتش العام، الفريق شرطة "حقوقي" بابكر أحمد الحسين.

وامتدح أرور في تصريحات صحفية، الدور الكبير الذي ظلت تضطلع به وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة في بسط وإشاعة الطمأنينة وتحقيق الأمن والاستقرار بربوع البلاد، وتجاوز كافة التحديات الأمنية التي شهدتها البلاد مؤخراً.

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد مضاعفة الجهود بوضع الاستراتيجيات الرامية لتجويد وترقية الأداء لقوات الشرطة بما يمكّنها من القيام بواجباتها في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على مكتسبات الدولة ومواجهة التحديات الماثلة.

وأوضح أرور أن وزارة الداخلية لن تدخر وسعاً في سبيل في إنفاذ كافة الخطط والبرامج لتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك في إطار تنسيقي تكاملي بين كافة الإدارات الشرطية وقطاعات المجتمع لتقديم أفضل الخدمات الأمنية والمعاملاتية، بما يلبي طموح المواطنين ويحقق الشراكة المجتمعية.