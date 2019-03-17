تشيلسي يسقط أمام إيفرتون بهدفين دون رد

واصل تشيلسي مسلسل نتائجه المخيبة للآمال هذا الموسم في البريميرليج، بعد أن سقط على يد مضيفه إيفرتون بهدفين دون رد، الأحد، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

فعلى ملعب (جوديسون بارك)، جاءت ثنائية أصحاب الأرض في الـ45 دقيقة الثانية، حيث افتتح المهاجم البرازيلي ريتشارليسون باب التسجيل في الدقيقة 49، بعد أن تابع برأسه الكرة المرتدة من الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا.

وفي الدقيقة 72 أضاف الأيسلندي جيلفي سيجورودسون ثاني الأهداف بعد أن نفذ ركلة جزاء تألق أريزابالاجا في التصدي لها، لترتد له ليسكنها دون صعوبة في الشباك.

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وبهذا يستعيد "التوفيز" طعم الفوز في المسابقة، بعد جولتين حقق خلالهما تعادل وخسارة، ليرتفع رصيد الفريق لـ40 نقطة، يرتقي بها للمركز الـ11.

من جانبه، واصل رجال الإيطالي ماوريسيو ساري مسلسل نزيف النقاط في البريميرليج بعد التعادل في الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون (1-1).

وتجمد رصيد "البلوز" عند 57 نقطة يظل بها في المركز السادس.