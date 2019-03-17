ميسي "ملك" الركلات الحرة في أوروبا هذا الموسم

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الأسباني من تحقيق رقم مميز خلال مباراة البارسا أمام ريال بيتيس بالجولة 28 من الليجا.
وسجل ميسي هدف الفريق الكتالوني الأول في شباك ريال بيتيس من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 18، ليصبح ميسي هو أول لاعب يسجل 5 أهداف من ركلات حرة مباشرة في الدوريات الخمس الكبرى ودوري الأبطال.
كما وصل نجم البارسا للهدف رقم 27 في الدوري الأسباني متصدرا ترتيب الهدافين، والهدف رقم 37 في جميع المسابقات هذا الموسم.
ويعد هذا الهدف هو رقم 589 الذي يسجله النجم الأرجنتيني مع الفريق الكتالوني في جميع المسابقات خلال مسيرته الكروية.
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