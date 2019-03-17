وزير الخارجية: الحريات الدينية مكفولة بالدستور والقانون

أكد وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، احترام الحكومة للحريات الدينية، لأنه لا يوجد تمييز بين المواطنيين على أساس الدين.
وأشار "الدرديري" لدى لقائه اليوم الأحد، بالسيناتور الأمريكي قس بيليراكيس الذى يزور البلاد برفقة عدد من مساعديه، إلى التعايش التسامح الديني في السودان الذي لا يعرف الهجمات على دور العبادة.
وأكد الوزير إلتزام الحكومة السودانية بالحقوق والحريات التى يكفلها الدستور وينظمها القانون، حيث تطرق اللقاء بحسب بيان الخارجية، إلى مسيرة الحوار بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية.
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