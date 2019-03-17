عبدالمعروف : قرارات “البشير” الأخيرة أملتها ضرورات المرحلة

شهد السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عمر البشير باستاد الكلية الحربية مساء يوم الأحد الاحتفال بتخريج طلاب جامعة كرري في التخصصات الهندسية والطبية الدفعات “20” “4” “5” “6” بحضور وزير الدفاع النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف ووالي ولاية الخرطوم وقادة وقيادة أركان القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والدعم السريع والشرطة وأسر الخريجين حيث كرم رئيس الجمهورية أوائل المتخرجين .

وأكد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول دكتور ركن كمال عبدالمعروف الماحي لدى مخاطبته الاحتفال التزام القوات المسلحة بتنفيذ المهام الموكلة إليها وبقاءها على عهدها أمينة وساهرة على أمن الوطن وصون ترابه ، وجدد الدعوة لحاملي السلاح بالاستجابة لنداء السلام والانخراط في مسيرة التنمية، مؤكداً التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار في جنوب كردفان والنيل الأزرق فضلاً عن جاهزيتها للتصدي لجميع الأخطار والمهددات التي تحيط بالوطن .

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وقال عبدالمعروف إن القرارات والإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أملتها ضرورات المرحلة بعد أن حاول البعض استغلال الاحتجاجات لأغراض سياسية ومسارات غير منطقية من أجل إحداث الفوضى في البلاد، مشيراً إلى أن للقوات المسلحة دوراً محورياً يتناسب مع تاريخها ومكانتها الوطنية ويجعلها الضامن للمرحلة التي يستشرفها الوطن ويكون عمادها التوافق عبر الحوار الوطني .

وأوضح رئيس الأركان المشتركة بحسب وكالة السودان للأنباء -اهتمامهم بتطوير وتأهيل الفرد بتوفير كافة المتطلبات التي تعينه على أداء مهامه، وقال إن الهدف الإستراتيجي من خلال تخريج طلاب من جامعة كرري هو تجويد الأداء ورفع الكفاءة وتعزيز القوة القتالية من أجل حماية البلاد من التحديات التي تواجهها، مشيداً باسرة جامعة كرري وما ظلت تقدمه رفداً للقوات المسلحة بكوادر نوعية في شتى التخصصات، كما أشاد بمنظومة الصناعات الدفاعية وجهودها في نقل التقانات الحديثة وتوطين الصناعات الدفاعية وإنفاذ مطلوبات الوطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)