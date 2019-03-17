سجل الناشط العربي ناجي خالد اليافعي على مواقع التواصل الاجتماعي – سجل إلقاءا شعرياً لقصيدة الشاعرة السودانية روضة الحاج (دعنا نتفق) بصورة عكست إعجابه الكبير بشاعريتها الكبيرة وتقول فيها: اليوم دعنا نتفق.. لا فرق عندك إن بقيت أو مضيت لا فرق عندك إن ضحكنا هكذا كذباً.. Advertisements وإن وحدي بكيت الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : ناشط عربي يحتفي بقصيدة للشاعرة روضة الحاج بتسجيلها بصوته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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