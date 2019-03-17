بالصور ..البطلة السودانية أروى صلاح تحرز 5 ميداليات في الأولمبياد الخاصة

التاريخ: 17-مارس-2019 فى : رياضة 62 مشاهدة حققت لاعبة المنتخب السوداني المشارك في الأولمبياد أروى صلاح إنجازاً جديداً للسودان بإحرازها 5 ميداليات في الأولمبياد الخاصة بأبوظبي 2019 . وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد أحرزت البطلة السودانية 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضيه وميدالية برونزية في منافسات رفع الأثقال . Advertisements يُذكر أن حفل افتتاح الأولمبياد الرسمي الخاص بالألعاب العالمية أبوظبي 2019 انطلق مساء الخميس من استاد مدينة زايد الرياضية. وبخلاف المحطات الرياضية المعتادة التي يجري التركيز فيها على التتويج بالألقاب، يبعث الأولمبياد الخاص في أبوظبي رسائل نبيلة ومعبرة، كما يُسلط الضوء على شريحة من المجتمع تعاني صعوبات على مستوى الصحة الذهنية وغيرها. الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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