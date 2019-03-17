سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المذيعة بقناة العربية عندما طلبت من الفنانة السودانية الشابة أزهار ابو الحسن المشهورة بزوزيتا أداء أغنية …. التي تغنى بها الفنان وردي الصغير ورددها بعده الفنان المصري محمد منير – وجاءت سخريتهم بعد أن أسندت الأغنية السودانية للفنان محمد منير باعتبارها أغنية نوبية.

هذا وقد وصف رواد المواقع المذيعة بالجهل حيث قال معلق بأنها

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :مواقع التواصل السودانية تصف مذيعة بقناة العربية بالجهل وتسخر منها بسبب الفنان محمد منير ووردي الصغير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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