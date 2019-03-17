هجوم لاذع على المعارض “يوسف الكودة” لانتقاده للتجمع بتجاهل البسملة في خطابه

تعرض رئيس حزب الوسط المعارض “يوسف الكودة” إلى هجوم لاذع من قبل مناصري تجمع المهنيين السودانيين لانتقاده للتجمع بتجاهل بسم الله في بياناته الرسمية.

وقال الكودة : ” كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر”، قولوا بسم الله وأخرجوا على البشير تفلحوا، مضيفاً: ” بسم الله حقت الإسلام ما حقت الكيزان”.

ورد الكودة على منتقديه قائلاً: نحن أصيلون في المعارضة أكثر من المهنيين، وأن توحيد الصفوف لا يعنى الذوبان، وأن التجمع لا يمثلنا ولا يجبرنى أحد على متابعة مجهول”.

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وقوبلت انتقاداته للتجمع بهجوم لفظي لاذع وصفه البعض بغواصة للنظام، وشق الصف وقللوا من تأثيره وتأثير حزبه.

وكان الكودة قد أعلن في تسجيل بثه على صفحته يوم السبت، بأنه يمثل التيار الإسلامي العريض، ويبحث عن موطئ هذا التيار العريض في أي تغيير يحدث بالسودان، الأمر الذي أثار سخط عدد من الموالين للتيار العلماني بالمعارضة، للحد الذي دفع البعض أن يرد عليه بقولهم: “عشان كدا أحسن تشوف ناسك انت لا تشبه الثوار”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)