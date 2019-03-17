والي كسلا يوجه بتطوير الموارد لدعم مشروعات التنمية

أكد والي كسلا، الفريق الركن محمد منتي عنجر، سعيه لتعضيد كل الإيجابيات بالولاية، إلى جانب مراجعة السلبيات بما يحفظ حقوق المواطن، ووجه وزارة المالية عبر إداراتها المختلفة لتطوير الموارد الذاتية لتنعكس إيجاباً على الخدمات ومشروعات التنمية.

وسجل الوالي يوم الأحد زيارة لوزارة المالية ضمن برامجه التفقدية للوزارات والتقى خلالها وزير المالية، معتصم محمد أبكر، ومديري الإدارات المختلفة بالوزارة.

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وأوضح الوالي بحسب الشروق – أن زيارة الوزارات بدأت بوزارة المالية لأهميتها وتعتبر المحور الأساسي في تلبية كل ما يهم الفرد بالولاية وتأمين حياته ومعاشه وإدارته، بما يقدم في كل المواقع، مؤكداً اهتمامه بمعاش الناس وكل ما يحتاجه الفرد ومراعاة مصالحه المختلفة.

وقدم وزير المالية ومديرو الإدارات بالوزارة، تنويراً شاملاً حول سير أداء الوزارة بداية بالأهداف الخاصة بموازنة الأداء والبرامج للعام 2019، إلى جانب الحجم الكلي للموازنة والفصول المختلفة التي تشمل تعويضات العاملين والسلع والخدمات علاوة على السعي لتطوير الموارد في المجالات التي تقوم بها الوزارة والولاية، فيما يتصل بالمعادن التي تزخر بها والتي تعمل الولاية على تطويرها بصورة كبيرة خاصة الذهب والرخام .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)