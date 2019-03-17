الهلال يسقط نكانا برباعية ويتأهلان لربع نهائي الكونفدرالية

تأهل الهلال إلى ربع نهائي الكونفدرالية، بعد انتصاره العريض، على ضيفه نكانا الزامبي بأربعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة لمجموعات الكونفدرالية، وسجل رباعية الأزرق وليد الشعلة هدفين وهدف لكل من شرف الدين شيبوب والكونغولي ادريسا أمبومبو، وسجل هدف نكانا قائده والتر بواليا، ورفع الهلال رصيده إلى 11 نقاطة وتجمد نكانا في 9 نقاط وتأهل رفقة الهلال مستفيداً من خسارة الاشانتي أمام زيسكو بهدف لهدفين.

وقدم الهلال مباراة رفيعة المستوى على مدار الشوطين حيث أنهى الشوط الأول بهدفي شيبوب والشعلة وأضاف هدفين في الشوط الثاني عن طريق الشعلة وامبومبو.

Advertisements

وكانت المباراة توقفت لـ12 دقيقة بسبب انطفاء أحد أبراج إضاءة الجوهرة الزرقاء الأمر الذي أقلق جماهير الهلال كثيراً.

وسيتعرف الهلال على منافسه في دور الثمانية خلال القرعة التي تنعقد الأربعاء المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)