وفد الكونغرس يطالب بإطلاق سراح معتقل يحمل جنسية أمريكية

التاريخ: 17-مارس-2019
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أقر رئيس كتلة الحريات بالكونغرس الأمريكي غوس بيليراكس، بحدوث تقدم في ملف مكافحة الإرهاب والحريات الدينية بالسودان، وطالب بإطلاق سراح معتقل من جنسية أمريكية، والسياسيين من المواطنين السودانيين من واقع أنهم يمارسون حقهم الطبيعي في التعبير.
وقال بيليراكس خلال تصريحات عقب جلسة مباحثات مشتركة للهيئة التشريعية القومية برئاسة إبراهيم أحمد عمر، مع وفد الكونغرس الأمريكي، يوم الأحد، إن السودان يعمل مع الولايات المتحدة في إطار مكافحة الإرهاب.
وأضاف “نحن مهتمون بشكل خاص بالحريات الدينية وأتمنى أن يسجل جميع رجالات الكونغرس الأمريكي زيارة للسودان للتعرف على حقائق الأوضاع هنا وما يدور في السودان”.
وأفاد بيليراكس “سأعود وأبلغ الكونغرس بأن هناك بعض التقدم المحرز، ونرجو أن نرى مزيداً من التقدم”، كاشفاً عن عقد لقاء مع أحد المعتقلين من الجنسية الأمريكية، حيث دار حوار بينهما حول حقه في العيش والتمتع بالحرية في السودان.
من جانبه أكد رئيس الهيئة التشريعية إبراهيم أحمد عمر، بحسب الشروق – حرصهم على استقرار السودان وأن يستضيف مزيداً من أعضاء الكونغرس للتعرف على السودان ورؤيته على حقيقته، وأن يقفون على ما يجري على الطبيعة وأن لا يكتفون بتقارير الأجهزة الأمنية المختلفة.
وأعلن عمر الترحيب بمثل هذه الزيارات التي تمنح الفرصة للتعرف على الحقائق، بجانب أنها تعتبر فرصة جيدة لإقامة علاقات طيبة مع واشنطن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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