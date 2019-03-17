تجدد المظاهرات في الخرطوم تزامناً مع زيارة وفد الكونغرس الأمريكي

تجددت المظاهرات المناهضة للنظام السوداني يوم الأحد، في العاصمة الخرطوم، استجابة لدعوات انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي، قادها تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات المعارضة، بحسب مانقل محرر أخبار الخليج 365.

وأفاد شهود عيان بأن “المئات خرجوا في تظاهرة احتجاجية في السوق المركزي “أحد أكبر أسواق الخضروات والفواكه بالعاصمة جنوبي الخرطوم”، وأضاف الشهود أن “الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين”.

وعلى صعيد متصل، قال تجمع المهنيين السودانيين على صفحته على “فيسبوك”، إن “النظام يحاول من خلال استغلاله زيارة الوفد الأميركي، إرسال رسالة للمجتمع الدولي عن سلميته وذلك بغياب أجهزته القمعية عن بعض أماكن التظاهر”.

كما عمت التظاهرات عدة أحياء متفرقة بالخرطوم، تهتف بحرية سلام عدالة، وشعارات مطالبة بتنحي البشير.

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وتأتي هذه المظاهرات متزامنة مع زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي للخرطوم، تأتي في إطار المشاورات بين الجانبين من أجل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

كما تهدف الزيارة أيضاً إلى التعرف على الحقائق على الأرض بعيداً عن ما تبثه وسائل الإعلام.

ﻭ ﻗﺪﻡ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻗﻴﺘﺲ ﺑﻠﺮﺍﻛﺴﻴﺲ، ﺷﺮﺣﺎً ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟبشير، التي اتخذها مؤخراً.

وقال ﻗﻮﺵ ﻟﻠﻮﻓﺪ إﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺣﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭفقاً للاﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﻌﻨﻒ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)