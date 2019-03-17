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ايلا يدعو للاستفادة من التقنية الأمريكية في المجالات كافة

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 17-مارس-2019

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أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، محمد طاهر ايلا، ضرورة مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية والتواصل مع الشركات الأمريكية للاستفادة من التقنية الأمريكية المتطورة في المجالات المختلفة، مشيراً إلى انفتاح السودان تجاه العالم.

وأوضح وزير الدولة بالخارجية، أسامة فيصل، في تصريحات صحفية، بحسب الشروق – عقب لقاء ايلا مع وفد الكونغرس الأمريكي الزائر للبلاد برئاسة عضو الكونغرس غوس بليراكيس، أن رئيس مجلس الوزراء قدم شرحاً للوفد حول التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة بالبلاد.

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هذا وكان الوفد الأمريكي قد أجرى سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين التنفيذيين والسياسيين، بجانب مباحثات مع الهيئة التشريعية القومية، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، كما زار عدداً من الكنائس، وتعرف على أحوال بعض المعتقلين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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