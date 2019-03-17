"تويتر" يختبر ميزة جديدة للاشتراك في المحادثات المفضلة

تختبر منصة تويتر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين متابعة التغريدات التي ترد على تغريدة معينة، دون الحاجة للتفاعل معها من خلال "الإعجاب" أو "الرد عليها".
وتحمل الميزة الجديدة التي ستأتي في شكل زر جديد اسم "اشترك في المحادثة" أو "Subscribe to conversation".
ووفقاً لما نشره موقع The Verge الأمريكي، فإن هذه الميزة تشبه "الحصول على إشعارات" فى الفيس بوك، والتي تتيح للمستخدم الحصول على إشعار معين عند كل تعليق على المنشور، حيث سيتلقى مستخدمو تويتر إشعاراً عند كل رد أو تفاعل مع التغريدة التي اشترك بمتابعتها، من خلال الضغط على أيقونة الجرس.
وستظهر الأيقونة الجديدة عند الدخول إلى صفحة التغريدة المنفردة، حيث ستكون هذه التغريدة متاحة في الزاوية اليمني العليا، فيما أكدت تويتر أن هذه الميزة جاءت كجزء من محاولتها لتحويل المنصة إلى اجتماعية بشكل أكبر.
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