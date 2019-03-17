الرئيس البشير يشهد تخريج ضباط من كليات جامعة كرري

شهد الرئيس المشير عمر البشير اليوم الأحد احتفال جامعة كرري بتخريج دفعات جديدة في كليات الطب، الهندسة، الصيدلة، المختبرات، الأشعة والعلوم الصحية، وذلك بحضور رئيس الأركان المشتركة الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة وقادة الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات وعدد من قادة القوات المسلحة.



ومنح رئيس الجمهورية القائد الأعلى الطلاب الذين أحرزوا المراكز الأولى في الدفعات المتخرجة وسام التفوق من الطبقة الثالثة.

وجدد الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي التزام القوات المسلحة بالمهام التي أسندت إليها، وبقاءها حارساً أميناً ساهراً على أمن الوطن وسلامة المواطنين، مؤكدا أن ما أتخدته الدولة من قرارات وما تم من إجراءات يؤسس لمرحلة جديدة يستشرفها الوطن ويكون عمادها التوافق وترشيد الممارسات الحزبية عبر الحوار الوطني.

وأضاف: أن تلك الإجراءات جعلت للقوات المسلحة دوراً محورياً يتناسب مع تاريخها ومكانتها الوطنية وهو بقاءها ضامناً لهذه المرحلة الجديدة، مؤكداً جاهزيتها للتصدي لجميع الأخطار والمهددات التي تحيط بالوطن .

وتوجه بالتحية للمتخرجين وأسرهم المحتشدة مشيداً بجامعة كرري والأدوار التي تضطلع بها في تأهيل الكوادر المطلوبة للعمل في القوات المسلحة في مختلف المجالات.