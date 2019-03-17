بعد الهزيمة بثنائية.. "بونوتشي" يعلق على الخسارة

صرح ليوناردو بونوتشي نجم يوفنتوس بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي بأن الخسارة من جنوى في الدوري ستعطيهم دافع للفوز على آياكس في دوري أبطال أوروبا.

وقال بونوتشي فى تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي :" الخسارة ليست جيدة على الإطلاق، هذه الهزيمة ستعطينا دفعة قوية فى بطولة دوري الأبطال أمام آياكس".

واختتم بونوتشي تصريحاته قائلاً : "الفترة المقبلة ستشهد توقف بسبب الأجندة الدولية ولكننا سنجهز لباقي المباريات فى الدوري إلي جانب التحدي الكبير فى أمستردام".