صرح ليوناردو بونوتشي نجم يوفنتوس بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي بأن الخسارة من جنوى في الدوري ستعطيهم دافع للفوز على آياكس في دوري أبطال أوروبا.
وقال بونوتشي فى تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي :" الخسارة ليست جيدة على الإطلاق، هذه الهزيمة ستعطينا دفعة قوية فى بطولة دوري الأبطال أمام آياكس".
واختتم بونوتشي تصريحاته قائلاً : "الفترة المقبلة ستشهد توقف بسبب الأجندة الدولية ولكننا سنجهز لباقي المباريات فى الدوري إلي جانب التحدي الكبير فى أمستردام".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الهزيمة بثنائية.. "بونوتشي" يعلق على الخسارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.