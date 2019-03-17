"برانديلي" يتحدث عن الفوز على يوفنتوس

أعرب الإيطالي تشيزاري برانديلي المدير الفني لجنوى الإيطالي عن سعادته بعد الفوز على يوفنتوس بثنائية دون رد في الدوري الإيطالي اليوم واحتلاله المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة.

وقال برانديلي في تصريحات نقلتها صحيفة التوتو ميركاتو الإيطالية : "هذا الفوز للاعبي جنوى ولجمهور الفريق وهم أثبتوا أنهم رائعين ولديهم قدرة على الفوز بالروح والإصرار".

وأضاف: "نحن محظوظون لأننا هزمنا يوفنتوس المُنهك بعد الآداء الخرافي والذي قدمه أمام أتليتكو مدريد، بعد 3 أيام جاء إلينا يوفنتوس مُتعبًا وهذا كان سلاح الفوز لجنوى".

واختتم برانديلي تصريحاته قائلاً :" كرة القدم لعبة جماعية ولكي تُغير أسلوب اللعب هذا أمر مُعقد للغاية ودائمًا جماهير جنوى تُريد رؤيتنا نفوز ونحقق النقاط الثلاث".