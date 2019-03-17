جامعة فلسطينية تدين اقتحام أمن حماس لحرمها واعتقال الطلاب

اقتحمت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الأحد، الحرم الجامعي لجامعة الأزهر وسط مدينة غزة، واعتقلت عدداً من الطلبة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن "قوات أمن حماس والشرطة الخاصة اقتحمت الحرم الجامعي بالتزامن مع فترة الدوام الدراسي، واعتقلت أكثر من 9 طلاب من داخل الحرم الجامعي".
وقالت جامعة الأزهر، إنها "تشجب قيام أفراد من الأجهزة الأمنية بغزة اليوم الأحد، باقتحام الحرم الجامعي الجديد بالجامعة، واعتقال مجموعة من الطلبة من داخل الحرم الجامعي".
وأضافت الجامعة، أن "الجامعات هي حرم للدراسة والتعليم، وتطالب باحترام حُرمة المؤسسات التعليمية، وإبعادها عن أي تجاذبات للحفاظ على مسيرة التعليم في الوطن".
وتواصل أجهزة أمن حماس لليوم الثالث على التوالي، قمع مظاهرات منددة بالضرائب والغلاء في قطاع غزة، كما لاحقت نشطاء فلسطينيين، دعوا للحراك، وطالبوا حركة حماس بالتوقف عن قمعه.
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