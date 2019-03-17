غدًا.. الرئيس "البشير" يفتتح مدينة الخرطوم الاجتماعية

يفتتح الرئيس المشير عمر البشير صباح غدِا الإثنين مدينة الخرطوم الاجتماعية التي تعد أول مدينة من نوعها بالسودان لخدمة وتنمية الشرائح الضعيفة في المجتمع.

وقالت الدكتورة أمل البيلي وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، إن المدينة التي تقع جنوب جامعة أفريقيا العالمية تقدم خدمات إنسانية متكاملة وفق منظومة تشغيلية تستند على منهج علمي بشراكات متعددة ، وستشكل نقلة نوعية في تنمية الشرائح الضعيفة من فاقدي الرعاية الأسرية والوالدية وتدريب الفتيات وذوي الإعاقة.

وأضافت أن فلسفة المدينة الاجتماعية ترمي لقيادة التنمية بالمجتمع من خلال دمج المشردين وذوي الإعاقة عبر التدريب والتأهيل وإشراك المشردين في عملية الابتكار والإبداع من أجل خدمة الشرائح الضعيفة في المجتمع من خلال الدعم النفسي والاجتماعي والاعتماد على التدريب والتأهيل وتمليك مهارات الإنتاج والتشغيل .