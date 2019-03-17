الهلال السوداني يسحق ناكانا ويتأهلان معاً لربع نهائي الكونفدرالية

تأهل نادي الهلال السوداني للدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد اكتساح نظيره نكانا رد ديفلز الزامبي بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة من دور المجموعات.

افتتح علي شيبوب التسجيل للهلال في الدقيقة الخامسة، وأضاف وليد الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 19 ، قبل أن يقلص والتر بواليا الفارق لناكانا في الدقيقة 48 ، وعاد وليد ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 61 ، واختتم إدريس مبومبو مهرجان الأهداف بهدف رابع في الدقيقة 77.

بهذه النتيجة يتأهل الهلال متصدرًا المجموعة برصيد 11 نقطة، وتوقف رصيد نادي نكانا عند النقطة 9 في المركز الثاني ليتأهل مع الهلال أيضًا، وذلك بعد فوز زيسكو على أشانتي كوتوكو في نفس المجموعة.