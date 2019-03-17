عاجل.. لجنة المنتخبات تصدر قرارها بخصوص ستة من لاعبي المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عقدت لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعا ظهر الاحد 17 مارس 2019م برئاسة الدكتور حسن محمد عبدالله برقو وبحضور الجهازين الفني والاداري ، وفي مستهل الاجتماع تم الاستماع الى تقرير مالي واداري من الاستاذ

عبدالحميد الجاك رئيس بعثة المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم تحت 23 سنة التي عادت من مصر مؤخرا بعد خوض معسكر تحضيري قصير، وتمت الاشادة بالتقرير واشاد الجاك بالتعاون الكبير الذي وجده من افراد البعثة، وكذلك ناقش الاجتماع

الترتيبات الخاصة بمباراتي المنتخب الاول ضد غينيا والاولمبي ضد كينيا واستعرض خطاب نادي المريخ بخصوص لاعبيه الستة في المنتخب، وتم رفض الطلب ومخاطبة الامين العام للاتحاد بذلك.. يذكر ان الاجتماع شهد حضور ومشاركة الكابتن محمد موسى الذي اعتمد رسميا ضمن الجهاز الفني في منتخبات صقور الجديان بجانب الكابتن حمد كمال ..