عاجل.. انقطاع بث قناة المريخ الفضائية

الخليج 365 :

الساده مشاهدي ومتابعي قناه المريخ جماهير الزعيم الاوفياء:

نعتذر عن انقطاع بث قناتكم بسبب عطل هندسي خاص بشركه سوداني في خط الفايبر ومازالت عمليات الصيانه مستمره ونوعد بعوده البث خلال اليوم خاصه اننا في مرحله البث التجريبي الذي نختبر فيه كل اجهزتنا الخاصه بالبث اضافه للبرامج التي تم ويتم تسجيلها لمرحله البث بعد تدشين القناه

جماهيرنا الاوفياء:

قناه المريخ قناه لجماهير الصفوه كل مكان ونتقبل اراءكم ومقترحاتكم للمرحله القادمه مرحله البث الحي والمباشر والتي تبدا من الثامنه صباحا ببرنامج الصباح المباشر .

جماهيرنا الصفوة:

البث التجريبي الحالي لايعني انطلاقه القناه الحقيقيه هي مرحله اختبار ولن تستمر طويلا نرجو خلالها وقفتكم ومتابعتكم واراءكم ومقترحاتكم التي تدفع بالقناه للامام وعدم المقارنه بقنوات اخري نحن صفوه .

لكم التحيه والشكر والتقدير

المخرج / هيثم محمد نور

المدير الفني للقناه