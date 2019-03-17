زيسكو يطيح بالاشانتي من الكونفدرالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تسبب زيسكو الزامبي في ابعاد الاشانتي من بطولة الكونفدرالية بعد الفوز عليه بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما في اندولا الزامبية ويمنح ناكانا بطاقة الترشح الى دور الثمانية ويرافق الهلال الى الدور المقبل

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