بركان الهلال يدمّر ناكانا برباعية ويتصدر مجموعة الكونفدرالية

الخليج 365 :

انفجر الهلال بركانا في شباك ناكانا الزامبي ورد له الصاع صاعين من هزيمته في كيتوي بهدفين لهدف محققا الفوز على ناكانا باربعة اهداف لهدف حملت توقيع اللاعبين وليد الشعلة هدفين وهدف لشيبوب وامبوبو

الشوط الاول

انطلق الشوط الاول بقوة من جانب الهلال الذي وضع الخصم تحت الضغط منذ البداية ولعب باسلوب هجومي

هدف اول

تقدم اللاعب امبوبو من الجهة اليسري وارسل كرة عكسية قابلها اللاعب شيبوب احرز منها الهدف الاول الذي منح الهلال الافضلية ليقدم لاعبيه السهل الممتنع وتتفاعل المدرجات مع اللاعبين .

الشعلة يضيف الثاني

اضاف اللاعب وليد الشعلة الهدف الثاني بعد ان تقدم وسدد بقوة في مرمي الفريق الزامبي منح فريقه الثبات ويصدر القلق والانزعاج للاعبي الفريق الزامبي

الشوط الاول توقف بسبب انقطاع الكهرباء لمدة 15 دقيقة ليتم احتسابها لتصل المباراة الى 60 دقيقة لعب وينتهي الشوط الاول بهدفين للهلال

في الشوط الثاني قلص الفريق الزامبي من ركلة ثابتة النتيجة على بعد اربعة دقائق من الحصة الثانية

توتر الكوكي

بعد الهدف الاول الذي احرزه ناكانا تسلل التوتر الى التونسي نبيل الكوكي ولكن وبعد الهدف الثالث للهلال من الشعلة تماسك الهلال ومدربه ليعود الى القتال من جديد للبحث عن هدف رابع

امبوبو يضع بصمته

بعد ان لعب دور صناعة اللعب في الاهداف الهلالية عاد اللاعب امبوبو واحرز اروع الاهداف من كرة مقصية على رأس خط ستة لتتفاعل المدرجات مع هدف اللاعب .

قام مدرب الهلال بسحب اللاعب الضي وحل في مكانه اللاعب مؤمن عصام

تراجع الفريق الزامبي كثيرا بعد الهدف الرابع

حل اللاعب بشه في مكان اللاعب امبوبو لاراحة اللاعب الكنجولي الذي قدم مباراة رفيعة المستوى

دخول جيوفاني

في الدقيقة الاخيرة من الشوط الثاني اجرى مدرب الهلال تعديلا بخروج اللاعب شيبوب وحل في مكانه اللاعب جيوفاني لتنشيط خط الوسط لينتهي اللقاء بفوز الهلال على ناكانا الزامبي باربعة اهداف لهدف