مصر : نستورد اللحوم من السودان لجودتها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، أنه يتم توفير اللحوم الطازجة من مراعى السودان، في إطار التعاون المشترك والتكامل الغذائي بين مصر والسودان، ويتم استيراد لحوم المراعي لجودتها عن لحوم التسمين، حيث تدخل الحجر الصحي لمدة 45 يومًا في مجازر أبو سمبل، وسعر اللحوم الطازجة يبلغ 85 جنيها للكيلوجرام.

جاء ذلك، على هامش زيارة وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد إلى محافظة كفر الشيخ .