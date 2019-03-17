- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، أنه يتم توفير اللحوم الطازجة من مراعى السودان، في إطار التعاون المشترك والتكامل الغذائي بين مصر والسودان، ويتم استيراد لحوم المراعي لجودتها عن لحوم التسمين، حيث تدخل الحجر الصحي لمدة 45 يومًا في مجازر أبو سمبل، وسعر اللحوم الطازجة يبلغ 85 جنيها للكيلوجرام.
جاء ذلك، على هامش زيارة وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد إلى محافظة كفر الشيخ .
كانت هذه تفاصيل خبر مصر : نستورد اللحوم من السودان لجودتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.