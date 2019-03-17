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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال رئيس الغرفة القومية للمصدرين وجدي ميرغني ان عائدات القطن للعام الماضي قفزت إلى 150»مليون دولار وتوقع ان تتجاوز خلال هذا العام ال200مليون دولار ، ورهن توسع المساحات وتحسن مستوى التسويق بعائدات لاتقل عن 4 مليار دولاروكشف ميرغني عن تقديم رؤية متكاملة للدولة عن واقع المساحات والخبرة ،وأشار إلى زيادة محصول القطن بسبب تساوى المسحات المزروعة فى القطاع المروي والمطري التى تجاوزت 600 الف فدان ،وأشار إلى تراجع محصول القطن فى الأسواق العالمية للسودان وقال ان آخر التقارير العالمية للقطن بلغ 41 مليون بالة ولا يوجد مساهمات للسودان .
،ودعا اتحاد منتجي ومصدري القطن إلى الوصول إلى وثيقة واحده يتفق عليها والالتزام بالأسعار و وطالب بضرورة إنشاء بورصة للقطن لعكس السعر العالمي وفتح منافذ للتمويل ، وشدد على ضرورة وضع ضوابط كاملة ومحكمة لحماية المحصول والمنتجين، وأكد على ضرورة ان يتم تكوين جسم الاتحاد عبر مؤسسة ثا بته وعضوية يحكمها قانون ملزم ،وعزا وجدي أسباب تدهور القطن إلى مشاكل الإنتاج وتصديره كخام داعيا إلى الاستفادة من التجارب السابقة ووضعها فى المسار الصحيح لإصلاح حال الاقتصاد .
كانت هذه تفاصيل خبر مطالب بإنشاء بورصة للقطن وتوقعات أن تصل عائداته إلى ٢٠٠ مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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