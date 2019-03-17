شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية تمنع برنامج مذيعة هاجمت حجاب إلهان عمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، عدم بث حلقة هذا الأسبوع من برنامج المذيعة الأمريكية جانين بيرو، التي هاجمت النائبة المسلمة من أصول صومالية، إلهان عمر، بسبب إرتدائها الحجاب

واستبدلت الشبكة، بث برنامج بيرو لهذا الأسبوع، بعرض حلقة مكررة من برنامج وثائقي، بعد إصدارها بيان الأسبوع الماضي، أدانت فيه هجوم المذيعة بيرو على النائبة إلهان عمر

وقالت فوكس نيوز: “نحن ندين بشدة تعليقات جانين بيرو على النائبة إلهان عمر، إنها لا تعكس السياسة الخاصة بالشبكة، وقمنا بمعالجة الأمر معها بشكل مباشر”

إلا أن القناة لم تقدم أي تفاصيل عن أي إجراءات تنوي اتخاذها بحق بيرو.

وحول سبب إلغاء بث البرنامج لهذا الأسبوع، رفض المتحدث باسم الشبكة الأمريكية، التعليق، بحسب صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

وكانت بيرو في حلقة الأسبوع الماضي، قالت، إن ارتداء إلهان عمر للحجاب والتزامها بالشريعة الإسلامية، مخالف للدستور الأمريكي.

وأشارت، إلى أن “نظرة إلهان عمر المعادية لإسرائيل، لم تجلبها من الحزب الديمقراطي، إن لم يكن كذلك، فمن أين تلك النظرة المعادية؟ (…) فكروا بالأمر، عمر ترتدي الحجاب، وفقا لتعليمات القرآن، التي تأمر النساء بأن يتحجبن لكي لا يتعرضن للتحرش”.

وتابعت المذيعة الأمريكية: “هل يدلل التزامها بالحجاب، على التزامها بالشريعة الإسلامية؟.. هذا بحد ذاته مناقض للدستور الأمريكي”

وبعد بيان شبكة فوكس نيوز، الذي أدان هجوم بيرو، على إلهان عمر، أشادت الأخيرة بالقناة، وقالت في تغريدة: “شكرا لفوكس نيوز، لا يجب التساؤل عن مدى التزام أحد بالدستور بسبب معتقداته، أو بلد ميلاده”

وكانت إلهان عمر، النائبة المحجبة الوحيدة في الكونغرس، وإحدى مسلمتين في البرلمان الأمريكي حاليا، أدانت قيام مجموعات للضغط بالدفع باتجاه “الولاء لبلد أجنبي”، مشيرة بذلك إلى إسرائيل ولجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك).

وأثارت هذه التصريحات استياء برلمانيين من الحزبين، رأوا أنها تذكر باتهامات سابقة معادية للسامية حول “الولاء المزدوج”.

عربي21