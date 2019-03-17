وزير خارجية البحرين يعلن التنازل عن نصف القدس لمصلحة الإسرائيليين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سخر ناشطون، من رد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة الملقب بــ”برميل البحرين”، على نائب سابق في البرلمان، انتقد إطلاق مصطلح “القدس الشرقية” كعاصمة لفلسطين.

وقال النائب البحريني السابق محمد خالد في تغريدة على “تويتر”، نشر كلمة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، خلال مؤتمر البرلمانيين العرب الذي عقد في عمّان، قبل أيام، التي جاء فيها عبارة “القدس الشرقية” عاصمة فلسطين.وعلق محمد خالد: “هذا اعتراف بالعدو الصهيوني!! وهذه الكلمة لا تمثل شعب البحرين”.

برميل البحرين لم يعجبه رد النائب السابق فرد عليه قائلاً،:”كلمة معالي رئيسة مجلس النواب تضمنت الموقف السليم، والملتزم بمبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية، وقرارات الأمم المتحدة، وبما يضمن كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق”.وتابع منتقدا محمد خالد: “أما الكلام الآخر، فهو عاطفي مرسل، وليس له أساس، ولا يباعد منطق المحتل الإسرائيلي”.

وقال ناشطون إن رد الوزير البحريني تصب في صالح إتمام “صفقة القرن”، التي تعد البحرين، رغم صغر مساحتها، لاعبا أساسيا فيها.

وأوضح ناشطون أن وزير الخارجية البحريني لا يجد حرجا في إعلان التنازل عن نصف القدس لمصلحة الإسرائيليين.