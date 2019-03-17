الكونغرس يدعو “الحسن الميرغني” لزيارة واشنطن

قدم رئيس كتلة الحريات بالكونغرس الأمريكي غوس بيليراكس، لمساعد أول رئيس الجمهورية، محمد الحسن عثمان الميرغني، الرئيس المكلف للحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل”، دعوة الكونغرس لزيارة واشنطن لمزيد من التباحث بشأن الأوضاع السودانية عامة.

وبحث الميرغني خلال لقاء جرى مساء السبت، مع وفد الكونغرس بقيادة بيليراكس، الوضع الراهن في السودان وما يدور من أحداث وتداعيات الاحتجاجات الشعبية.

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وقد أمن الجانبان على نبذ العنف ومكافحة الإرهاب وأهمية العلاقة بين السودان والإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة خاصة في ما يتعلق بالحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وأعرب رئيس وفد الكونغرس، بحسب مصادر “شبكة الشروق”، عن أملهم في أن يتقدم السودان لأنه يعتبر بوابة للقارة الأفريقية ولموقعه الجغرافي، وقدم دعوة رسمية للحسن الميرغني لزيارتهم في الكونغرس للتشاور حول العديد من القضايا المشتركة خاصة التي تهم الشأن السياسي السوداني.

ويُعد بيليراكس من قادة الحزب الجمهوري والمقربين من الرئيس الأمريكي ترامب وإدارته، وقد اجتمع بيليراكس بالرئيس ترامب الأسبوع الماضي لإطلاعه على برنامج زيارته إلى الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)