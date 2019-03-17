وزير العدل يطلع وفد الكونغرس على دواعي (الطوارئ) والتدابير المتعلقة بها

التاريخ: 17-مارس-2019
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التقي وزير العدل د. محمد أحمد سالم اليوم (الأحد) وفد الكونغرس الأمريكي برئاسة السناتور غيتس بلراكسيس والذي يزور البلاد حالياً، وذلك في إطار لقاءات الوفد مع المسؤولين بالدولة في إطار مواصله الحوار السوداني الأمريكي .
وقدم وزير العدل شرحاً مفصلاً عن الدور الذي تقوم به وزارة العدل والمهام المناط بها إضافة إلى النظام الدستوري بالبلاد، ودواعي وأسباب ومبررات إعلان حالة الطوارئ بالبلاد والتدابير المتعلقة بها وكذلك الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة للمتهمين بما في ذلك حق الاستئناف والاستعانة بمحامين كما تطرق لتداعيات التظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وأكد الوزير بحسب وكالة السودان للأنباء – حرص الدولة على صيانة كرامة وإنسانية الموقوفين وعدم تعريضهم لأي معاملة لا إنسانية أو مخالفة للقانون، مثمناً الدور الذي يقوم به عضو الكونغرس وآخرين داخل الكونغرس في الإدارة الأمريكية لتطوير العلاقات السودانية- الأمريكية والتغلب على العقبات التي تعترض ذلك بما فيها السعي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
كما تناول اللقاء أوضاع حقوق الإنسان بالسودان بصفة عامة ودور لجان تقصي الحقائق التي تم تشكيلها ومسار عملها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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