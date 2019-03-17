الصحة : تطبيق اشتراطات صحية على محلات التبغ

التاريخ: 17-مارس-2019 فى : أخبار 61 مشاهدة أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن تطبيق اشتراطات صحية على جميع محلات التبغ بالولاية ،وكشفت لبنى يحيي مدير إدارة مكافحة التبغ والمخدرات بالوزارة أن جميع أماكن بيع التبغ بولاية الخرطوم سعت لتوفيق أوضاعها والالتزام بشروط الوزارة. وأوضحت أن ذلك تم بعد جهود مضنية تمخض عنها إجازة قانون خاص بأماكن بيع التبغ ضمن قانون إيرادات العام 2019م والذي من أهم بنوده تمكين الوزارة من السيطرة على منتجات التبغ والحد من التوسع في التصنيع، وقالت بحسب صحيفة الصيحة أون لاين أن ذلك يأتي وفقاً لما جاء في بنود الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ والتي تنص على فرض ضرائب ورسوم على التبغ للحد منه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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