الخرطوم تستضيف اجتماعات اللجنة العليا لدراسة الأوضاع بالميناء الجنوبي

كشفت النقابة العامة لعمال الموانئ والنقل البحري عن انطلاق اجتماعات اللجنة العليا لدراسة الأوضاع بالميناء الجنوبي غداً الاثنين بالخرطوم.

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وأوضح محمد علي آدم شيبة الأمين العام لنقابة العمال بهيئة المواني والنقل البحري بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن الاجتماع يأتي إنفاذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لمراجعة وبحث العقد الذي تم إبرامه مع الشركة الفلبينية بغرض الخروج برؤية مشتركة وإشراك العاملين بالهيئة في هذه القضية.

وقال شيبة إن الأمين العام لأمانة العمل بالاتحاد العام لعمال السودان سيمثل العاملين بهيئة المواني في هذا الاجتماع حيث يقوم بتوضيح رؤية العاملين حول العقد الذي تم إبرامه، مشيراً إلى مشاركة وزارتي المالية والنقل، بجانب إدارة المواني البحرية في هذا الاجتماع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)