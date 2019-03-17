الاتحادي الأصل يطالب بإشراك القوى السياسية في المفاوضات

طالب الحزب الاتحادي الأصل، بضرورة إشراك القوى السياسية في عمليات التفاوض المقبلة مع الحركات المسلحة، مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك تنوع في القوى السياسية المشاركة في التفاوض.

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وقال د. محمد المعتصم حاكم القيادي بالحزب في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن هناك شخصيات من الأحزاب مقبولة لدى الطرف الآخر، وبالتالي ستعمل على تسهيل مهمة التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، مبيناً أن المجتمع الدولي سيقف ويدعم العملية السلمية عندما يجد أن هناك قوى سياسية شاركت في الحوار الوطني وذهبت لكي تحاور.

وقال حاكم إن وقف الحرب قضية أساسية للحكومة القادمة، مؤكداً أن الاتحادي الأصل لن يتخلى عن الحوار الوطني حتى ولو تخلى عنه الآخرون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)