التاريخ: 17-مارس-2019
57 مشاهدة
طالب الحزب الاتحادي الأصل، بضرورة إشراك القوى السياسية في عمليات التفاوض المقبلة مع الحركات المسلحة، مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك تنوع في القوى السياسية المشاركة في التفاوض.
وقال د. محمد المعتصم حاكم القيادي بالحزب في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن هناك شخصيات من الأحزاب مقبولة لدى الطرف الآخر، وبالتالي ستعمل على تسهيل مهمة التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، مبيناً أن المجتمع الدولي سيقف ويدعم العملية السلمية عندما يجد أن هناك قوى سياسية شاركت في الحوار الوطني وذهبت لكي تحاور.
وقال حاكم إن وقف الحرب قضية أساسية للحكومة القادمة، مؤكداً أن الاتحادي الأصل لن يتخلى عن الحوار الوطني حتى ولو تخلى عنه الآخرون.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحادي الأصل يطالب بإشراك القوى السياسية في المفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.