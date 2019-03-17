اعتماد تقرير لجنة الحدود بين الخرطوم وجوبا حول المناطق الحدودية

اتفق السودان وجنوب السودان على تبني تقرير اللجنة الفنية لترسيم الحدود والخاص بالمناطق المتفق حولها. وعقدت المفوضية المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجمهورية جنوب السودان اجتماعها الثامن بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال رئيس مفوضية ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان د. معاذ أحمد تنقو، إن الجانبين اتفقا على تبني تقرير اللجنة الفنية لترسيم الحدود والخاص بالمناطق المتفق حولها.

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ووجهت المفوضية اللجنة المشتركة بإكمال ترتيباتها من أجل إعداد تقرير شامل عن تخطيط وترسيم الحدود بين الدولتين الشقيقتين في اجتماعها المقبل.

وأشار معاذ، بحسب وكالة السودان للأنباء، إلى أن الاجتماع عقد في جو من الأخوة، وتم التباحث في إطار ودي يعكس العلاقات الأخوية بين شعبي الدولتين الشقيقتين.

وأكد معاذ أن الاجتماع أكد وحدة الشعبين وضرورة الإسراع بإكمال ترتيبات تبني تخطيط الحدود من أجل النهوض بترتيبات جعل خط الحدود نقطة تلاقٍ وتلاحم تعميقاً للعلاقات الشعبية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)