الحكومة: اتصالات للرئيس البشير مع المعارضة والحركات المسلحة

أعلنت الحكومة عن اتصالات يجريها المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مع المعارضة والحركات المسلحة بهدف التوصل إلى تسوية سلمية، مبينة أن الاتصالات المستمرة قطعت شوطاً كبيراً بهذا الشأن.

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وقال حسن إسماعيل وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن رئيس الجمهورية أكد أن الاتصالات مع الممانعين حملت بشريات إيجابية ، مبيناً أن جهود الحكومة للتوصل لسلام دائم بدارفور والمنطقتين مستمرة ولن تتوقف وستتواصل بقوة خلال الأيام القادمة.

ودعا إسماعيل قوى المعارضة والحركات المسلحة إلى توافق سياسي والخروج بموقف واضح تجاه معالجة القضايا الوطنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)