أحكام رادعة لمخالفي أسعار الخبز بالجزيرة

أصدرت محكمة الطوارئ بمحلية المناقل، يوم الأحد، حكماً على صاحب مخبز بقرية السانية بوحدة العزازي بمحلية القرشي بالسجن لمدة شهر والغرامة ٥٠ ألف جنيه وذلك لمخالفته أسعار الخبز، حيث ضبط وهو يبيع قطعة الخبز بمبلغ جنيهين.

وأكدت المحكمة أن صاحب المخبز تسلم حصته الأسبوعية من الدقيق المدعوم من محلية القرشي إلا أنه ظل يبيع قطعة الخبز بمبلغ جنيهين.

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وقضى الحكم أيضاً بمصادرة المعروضات بالمخبز عبارة عن 48 جوال دقيق زنة 50 كيلو لصالح الدولة.

على صعيد آخر، أصدرت محكمة الطوارئ بمحلية المناقل بحسب الشروق – حكماً بالسجن لمدة شهر والغرامة مئة ألف جنيه ومصادرة المعروضات، في مواجهة متهم ضبط بتهريب تسعة براميل جازولين من مدينة المناقل في طريقها إلى ٢٤ القرشي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)