مسلحون يسيطرون على قاعدة عسكرية في مالي ويقتلون 16 جنديا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم مسلحون قاعدة عسكرية في مالي، الليلة الماضية، وسيطروا عليها لبعض الوقت وقتلوا ما لا يقل عن 16 جنديا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين محليين القول إن المسلحين قتلوا 16 جنديا على الأقل، ودمروا خمس سيارات في منطقة موبتي بوسط البلاد.

وقال يوسف كوليبالي، رئيس بلدية كاريري أقرب بلدة لموقع الهجوم، إن القاعدة تقع في قرية ديورا. وسبق أن شن متشددون على صلات بتنظيم “القاعدة” هجمات في وسط مالي.

وذكر مصدر لوكالة “سبوتنيك” أن المسلحين “استولوا على المقر لنحو ساعتين ثم لاذوا بالفرار بعد أن دمروا آليات عسكرية”.

وأكد أن حصيلة الهجوم، الذي وقع الخامسة صباحا (بالتوقيت المحلي)، مرشحة للارتفاع نظرا لسقوط نحو 12 جريحا.

وارتفعت وتيرة العنف في مالي بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت البلاد سلسلة من العمليات الإرهابية ضد القوات الأممية وقوات الجيش وسط وشمال مالي.