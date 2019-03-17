مقتل 24 من القوات الأفغانية في هجوم لـ” حركة طالبان” شمالي البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قتل 24 من القوات الأفغانية في هجوم نفذه مسلحو حركة “طالبان”، الليلة الماضية، على حواجز أمنية في ولاية فارياب شمالي البلاد.

كابول- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المجلس المحلي في الولاية، صبغة الله سيلاب، لوكالة “سبوتنيك” اليوم، “قتل 24 عنصرا من القوات الأفغانية بهجوم لمسلحي طالبان على حواجز أمنية في فارياب، شمال البلاد الليلة الماضية”.

وأضاف سيلاب أن ضحايا الهجوم هم “19 جندي، و5 من الشرطة، فيما أصيب 6 جنود و5 من الشرطة أيضا”، لافتا إلى أن المسلحين تمكنوا من أسر 4 جنود.

وتعاني أفغانستان اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات مسلحة مثل حركة “طالبان” وحركات متحالفة معها، وتنظيم “داعش”.

ومؤخرا، كشف مستشار الأمن القومي الأفغاني السابق، محمد حنيف أتمر، أن 150 ألف مواطن سقطوا بين قتيل ومصاب خلال السنوات الخمس الأخيرة بفعل انعدام الأمن والاستقرار في البلاد.

كما أكد قائد قوات المنطقة العسكرية الوسطى في روسيا، الفريق ألكسندر لابين، في 16 فبراير/ شباط الماضي، أن نحو 10 آلاف مسلح، ينتمي معظمهم لتنظيم “داعش” الإرهابي موجودون حاليا على الأراضي الأفغانية.