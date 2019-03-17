(ألفة) شكسبير وحادثة حيدر أباد.. بقلم جمال علي حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بوست متداول أمس ومنسوب للفنان الكوميدي عوض شكسبير جاء فيه (يا جماعة الخير.. الألفة منو بتاع السودان والشارع عشان نستأذن منو ونقول ليهو عن إذنك نحن فنانين ومهنيين وعايزين نمشي نشتغل وموسم شغلنا (رمضان) قرب؟ عايزين نستأذن منو مجرد إذن ونوريهو إنو نحن ما عندنا مكان تاني نعرض فيهو أعمالنا غير تلفزيونات البلد دي، وماف جهة تاني بتدينا قروش نأكل بيها وليداتنا وندفع قروش مدارسم وبنبرسم ولبنم وتوب أمهم؟

عايزين نستأذن من الألفة الماسك ورقة وقلم وبكتب أسماء المهرجلين والمرتجفين وناس اللون الرمادي والخ من أنواع الهرجلة؟

عايزين نعرفو هو منو.. عشان يحدد لينا نقاطع منو ونشتغل مع منو ونمثل في ياتو مسرحية ونظهر في رمضان ولا ننخمد ننوم ويذهب أطفالنا إلى الجحيم أو إمشو ناس حبوبتم؟ المهم دا سؤال بريء جداً عشان ما نغلط ويكتبونا مهرجلين ويودونا لناس إنت معانا ولا مع ديك.. منو الألفة ياخ؟).

في الوقت الذي تم فيه تداول هذا البوست المعبر البليغ الذي لا يحتاج مني لأي تعليق أو شرح.. كانت شركات الاتصالات في السودان تحصد قيمة (ميقا بايتات) المشتركين الذين يشاهدون مقاطع بثها طلاب وأشخاص من مدينة حيدر أباد لحادثة تعرض الفنان الشاب طه سليمان وفرقته والمذيع محمد عثمان لتحرش لفظي لا يخلو في جانب منه من تعدٍ جسدي من مجموعة من الشباب في حيدر أباد، ويظهر في مقطع الفيديو شباب اقتحموا قاعة حفل بعد نهايته يهتفون في أعضاء الفرقة ومنظمي ذلك الحفل الخيري لدعم مرضى السرطان أو حتى لو كان حفلاً عادياً.

المهم أن الإعلامي محمد عثمان اضطر بعد ساعات للخروج في لايف للتعليق على الحادثة بمحتوى تبريري والذي كانت جريمته أنه يمارس عمله الطبيعي كإعلامي، ويرافق فناناً يمارس أيضاً عمله الطبيعي كفنان، دون أخذ الإذن من (الألفة) كما وصفه شكسبير.

ثم يخرج زميل إعلامي محترم يعمل خارج السودان وهو من الناشطين والمتحمسين بقوة لدعم شعار تسقط بس، بل كان من أوائل الذين تبنوا فكرة المقاطعة الاجتماعية للكيزان ومن لديه أي شكل من أشكال العلاقة بهم.. تلك الفكرة المفخخة والخطيرة جداً والتي كانت قد هزمتها في مهدها مناعة المجتمع السوداني الذاتية ضد أمراض الكراهية.

هذا الزميل الصحفي المحترم لم تشفع له كل مواقفه ونشاطه الكثيف في دعم شعار تسقط بس حين كتب (بوستاً) قصيراً على صفحته في الفيسبوك عبر فيه عن استنكاره لهذا السلوك الغريب من المتحرشين بحفل طه سليمان وفرقته، فوجد نفسه من خلال تعليقات أصدقائه في الفيسبوك يتجرع من كأس التطرف في الموقف ضد الآخرين جرعة مريرة..

أنت مناضل.. أنت ثائر.. أنت تحمل شعار تسقط بس أو تقعد بس أو أي موقف أو شعار.. تأكد من سلامة موقفك ومن يقين قناعتك به ولا يكون همك هو تجريم مواقف الآخرين وسلوك الآخرين.. قدم موقفك الذي يمكنك الدفاع عنه بثقة حتى النهاية، فقط تأكد أيضاً أن من يدعو للكراهية ويحمل فيروس التطرف في الموقف اليوم لا يمتلك الفرصة لاستنكار موديل آخر من موديلات الكراهية والتطرف ضده غداً..

شوكة كرامة

لا تنازل عن حلايب وشلاتين