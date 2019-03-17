هواوي تكشف عن سلسلة P30 فى 26 مارس بباريس

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك عن استعدادها للكشف عن سلسلة هواتف P30 الجديدة في حدث ضخم سيقام بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 26 من الشهر الجاري. لطالما اشتهرت سلسلة هواتف هواوي P بقدراتها التصويرية الفوتوغرافي الفائقة والمتطورة بجانب التصميم العصري الجذاب، حيث أن هاتف P9 كان أول هاتف يدعم نظام كاميرا لايكا الشهير، ومن بعده سلسلة P10، التي تم تزويدها بالجيل الثاني من كاميرا لايكا مزدوجة العدسات.

ثم قدمت هواوي سلسلة P20 العام الماضي، والتي اشتهر هاتفها P20 Pro بحصوله علي العديد من الجوائز العالمية، مثل جائزة” أفضل تصوير فوتوغرافي بواسطة الهاتف الذكي” من قبل الجمعية العامة لجوائز الصور التقنية الصحافية (TIPA)، بالإضافة الي فوزه بجائزة "أفضل هاتف ذكي لعام 2018"، والتي تقدمها الرابطة الأوروبية لتقييم ومراجعة الأجهزة الإلكترونية ‘European Hardware Association’ في حفل توزيع جوائزها السنوية لعام 2018.

كما نجح هواوي P20 Pro في تحقيق نقاط مرتفعة تبلغ 109 درجة في اختبارات منصة DxOMark.com. وحقق الهاتف رقم قياسي جديد في معدل المبيعات في أسواق أوروبا الغربية، حيث اعتلي هاتف هواوي P20 Pro عرش الهواتف الرائدة بعد تجاوزه لمبيعات هاتف هواوي P10 Plusبنسبة مذهلة بلغت 316%، وبهذا يلقب هاتف هواوي P20 Pro بأفضل هواتف هواوي مبيعاً في أسواق أوروبا الغربية.

فتأتي سلسلة P30 الجديدة لتستكمل مسيرة التطور والتقدم في مزايا التصوير الفوتوغرافي، حيث أن هواوي قالت في حملتها الترويجية لسلسلة الهواتف الجديدة أن سلسلة P30 ستعيد صياغة مفهوم وقوانين التصوير الفوتوغرافي بواسطة الهواتف الذكية.

الجدير بالذكر، أن سلسلة هواوي P30 الجديدة ستقدم طفرة في إمكانات التصوير الفوتوغرافي بواسطة الهواتف الذكية، حيث انها ستقدم تقنيات وإمكانيات متطورة لم يشهدها المستخدم من قبل. ستكشف هواوي عن سلسلة P30 الجديدة يوم 26 من الشهر الجاري، وسيقام بث حي لحفل الاطلاق علي الإنترنت، ومن المتوقع أن يتم إطلاق السلسلة في أسواق المنطقة في وقت قريب بعد إطلاقهم عالمياً.

